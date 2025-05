Una mattinata dedicata ai bambini e alla cittadinanza attiva: è lo spirito del primo appuntamento con "MiniCittadini in movimento", ideato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fabbroni, su impulso dell’assessore Paola Scaficchia, con il Consorzio Marche polizia locale. Sabato dalle 9.30, via dei Missionari caldarolesi si trasformerà in un mini villaggio pensato per i bambini dai 3 ai 7 anni, che potranno imparare le basi dell’educazione civica in modo giocoso.

Portando da casa bicicletta e caschetto, i piccoli percorreranno un circuito attrezzato dove si cimenteranno nell’attraversare la strada in sicurezza, aiutare gli altri ad attraversare, rispettare gli anziani e i pedoni, gettare correttamente i rifiuti. Saranno loro stessi ad animare i semafori. Non mancherà una gustosa colazione a base di prodotti genuini, a cura dell’Associazione Olio Coroncina.

"Vogliamo che questo evento diventi un appuntamento fisso per tutto il territorio" spiega l’assessore Scaficchia.