Minimo Teatro in trasferta La poesia bene... capitale

Pier Paolo Pasolini, Carmelo Bene, Emilio Villa, Giovanni Prosperi: non sono romani ma a Roma operano rivoluzioni poetiche imprescindibili. A loro è dedicata la sortita romana del Minimo Teatro per "Poesia capitale" (dall’1 al 3 luglio) - con il patrocinio del comune di Macerata. Il programma: sabato primo luglio alle 21, Teatro Casaletto (Via del Casaletto 691), "Sul Robespierre di Giovanni Prosperi" con Maurizio Boldrini e Giampaolo Vincenzi, letture Serenella Marano, Roberto Morbidelli, Monica Scalcon, Federico Vergni, Leonardo Zura. Il giorno dopo alle 18, allo stesso posto, è di scena lo spettacolo "Poesia capitale", testi Ingegneria Umanistica, direzione Maurizio Boldrini, in scena Maurizio Angeletti, Francesca Cipriani, Fulvia Criscuoli, Giuseppe Faggiolati, Gianmarco Giorgi, Serenella Marano, Chiara Marresi, Elisa Patrizi, Brigida Pelagatti, Monica Scalcon, Manuela Tesei. Infine lunedì 3 alle 18 allo Spazio 88 di via Campanella 36: Ivana Rinaldi e Maurizio Boldrini ricordano il poeta Prosperi a due anni dalla morte. "È un omaggio del Minimo Teatro affinché il capitale poetico sia testimoniato e custodito a beneficio nazionale" dicono Boldrini, direttore di Minimo Teatro, e Marano, vice presidente dell’Associazione Amici e Allievi del Minimo Teatro. "È doveroso l’appoggio a una realtà che da tempo continua a diffondere la bellezza delle parole" hanno commentato l’assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro e l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta. Venerdì 7 luglio, alle 17, nella Sala Castiglioni della biblioteca, il Minimo Teatro offrirà un pomeriggio poetico dedicato ai poeti maceratesi. Il Minimo Teatro organizza un autobus: info 347 1054651.