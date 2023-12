Ministre Volontarie: il buon esempio. Raccolte carta, plastica e bottiglie

Anche nei giorni scorsi, sotto il periodo di festività, le Ministre Volontarie di Scientology si sono impegnate in un altro intervento di riqualificazione delle aree verdi, a Macerata. L’iniziativa è nata qualche mese fa, con l’intento di dare il buon esempio a tutti i cittadini, prendendosi cura di alcune aree come la litoranea, le aree verdi, i giardini e tutte quelle zone degradate dai rifiuti abbandonati.

L’ultimo intervento è stato in via Issy Les Moulineaux dove il gruppo di volontarie ha raccolto bottiglie di vetro, plastica, cartacce e anche qualche siringa usata e abbandonata. Una signora residente in zona ha chiesto maggiori informazioni per poter collaborare e partecipare con il suo gruppo di volontariato di Sant’Elpidio a Mare alle prossime iniziative. "Questo - sottolinea il gruppo di cittadini - è l’esatto esempio del fatto che portando avanti questo tipo di iniziative si riesce a creare maggiore consapevolezza sul rispetto e quindi possono verificarsi maggiori interventi di riqualificazione".

Pina Picone, responsabile dell’iniziativa delle Ministre Volontarie di Scientology, , ha poi voluto lanciare un messaggio: "La nostra azione prende spunto dalla guida al buon senso ‘La Via della Felicità’, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard. Ed è proprio al buon senso di ogni cittadino a cui facciamo appello. Non abbandonate i rifiuti nelle vie o in altre zone non indicate dal Comune".

Ma loro non si fermeranno qua. Un nuovo appuntamento è previsto il prossimo week-end, quando verrà ripulita un’altra area verde di Macerata. Per informazioni sulla attività e magari anche per aderire e diventare importanti volontari che si prendono cura dell’ambiente, rendendolo pulito e migliore, ci si può rivolgere al seguente indirizzo emai: ministrivolontariitalia@gmail.com oppure rivolgersi al numero telefonico 3338234794.