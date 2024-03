"Ministro, quando iniziano i lavori per la rotatoria e il sottopasso?"

Allaccio tra la statale 16 e la statale 77 (superstrada Civitanova-Foligno): "Quando i lavori per la realizzazione della rotatoria inserita nel sistema Quadrilatero? I cittadini aspettano l’opera e la bonifica". Sono le domande dei deputati del Pd della commissione Ambiente, Augusto Curti e Marco Simiani (capogruppo), poste attraverso una interrogazione al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

Sono passati otto anni dall’accordo di programma ministero dei Trasporti/Anas che inseriva l’intervento nella lista dei lavori. "Qual è - chiedono i parlamentari - lo stato di avanzamento dell’allaccio della Statale 77 con la Statale 16 nel Comune di Civitanova, attraverso la realizzazione di una rotatoria e di un sottopasso? Quali sono i motivi del ritardo di un’opera così importante per il territorio, che ha anche l’obiettivo di eliminare il vecchio passaggio a livello sulla Statale 16?". E’ del primo dicembre 2016 la delibera, numero 65, con cui il Cipe approvò la modifica dell’asse viario ‘Quadrilatero Marche-Umbria’, finanziando la rotonda e il sottopasso, per una spesa complessiva di 12 milioni di euro. "Da allora - scrivono i Dem - nonostante un’altra interrogazione parlamentare per la rotatoria provvisoria da 500mila euro costruita a spese del Comune di Civitanova, la realizzazione dell’opera da parte della società Quadrilatero Marche Umbria Spa è ben lungi dall’essere eseguita".

Nella Conferenza di servizi del 10 marzo del 2022 era stata indicata come data di consegna la fine del 2023, compresi gli interventi di bonifica ambientale. "In realtà - concludono i deputati Dem, Augusto Curti e Marco Simiani - l’affidamento dei lavori è stato effettuato soltanto il 5 marzo del 2024, mentre la consegna è stata formalizzata il 14 marzo. Pertanto, alla data odierna, la rotatoria definitiva all’imbocco della superstrada e il sottopasso risultano non realizzati e i cantieri non sono ancora aperti".