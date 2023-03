"Ministro Sangiuliano, riporti il Sacramentario da New York all’Italia"

Una storia ancora senza "lieto fine" quella del messaletto di Apiro. A tre anni dalla sentenza della Cassazione (del marzo 2020) dove veniva stabilito che il Sacramentario di San Domenico Loricato dovesse tornare ai legittimi proprietari, ovvero la comunità parrocchiale di Frontale di Apiro dopo essere stato rubato da lì nel 1925, gli attuali custodi, la Pierpont Morgan Library di New York, si rifiutano di restituirlo. Così, l’architetto Luca Maria Cristini, attento alla questione, ha scritto al nuovo ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per chiedere un suo interessamento e uno sforzo diplomatico. "Grazie all’insostituibile opera dei Carabinieri Tpc, abbiamo spesso notizia di restituzioni di importanti beni che si trovavano all’estero; queste riacquisizioni sono oltremodo significative perché, oltre a farci riappropriare di alcuni beni culturali illecitamente esportati, talvolta dopo un furto, esse ci fanno riappropriare anche di oggetti costitutivi della nostra identità nazionale". Il messaletto ha un altissimo valore storico-artistico e devozionale, risale al XI secolo ed era stato donato a san Domenico Loricato da san Pier Damiani. Nel 1925 fu rubato dalla chiesa parrocchiale di Frontale, transitò in Svizzera per le mani di numerosi ricettatori e infine giunse nella biblioteca statunitense. Il sacramentario ha una copertina in argento sbalzato e inserti in avorio scolpito ed "è anche una reliquia veneratissima di ben due diversi Santi. Fu sottratto alla cura e devozione degli abitanti di Frontale, che, seppure siano trascorsi cento anni, ne conservano ancora oggi memoria vivissima, tramandata da generazioni. Per questo mi rivolgo al ministro chiedendo un ulteriore sforzo proprio perché il recupero di questo bene sarebbe anche motivo di conforto per queste nostre popolazioni, così duramente colpite dai ripetuti eventi sismici". Dopo le indagini dei Carabinieri Tpc di Ancona, su segnalazione del parroco di Frontale don Nazzareno Binanti e per sollecitazione della commissione per l’arte sacra dell’Arcidiocesi di Camerino e San Severino, è stata avviata la procedura per rogatoria internazionale ma gli attuali detentori si rifiutano di riconsegnare il prezioso bene e quindi l’esito è del tutto incerto, nonostante la pronuncia della Cassazione. "Ora spetta alla diplomazia risolvere la questione, che ci vede fiduciosi. Confido nell’interessamento del ministro – conclude Cristini – per imprimere a questa vicenda una svolta positiva, non solo nell’interesse del nostro patrimonio nazionale".

Gaia Gennaretti