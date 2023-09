Minnozzi dell'Anpi ricorda Napolitano a Tolentino: "Lo incontrai nel 1991"

Due episodi legano il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano al presidente dell’Anpi di Tolentino Lanfranco Minnozzi. Quest’ultimo vuole ricordarlo e rendergli omaggio.

"Ebbi il piacere di incontrare il presidente Napolitano nel 1991, durante il congresso del PCI – racconta Minnozzi (nella foto) –. Mi trovavo con altri compagni in un’area riservata quando arrivò lui; aveva sottobraccio il presidente della Camera Nilde Iotti. Con me c’erano mia moglie Liliana e mia figlia Monica. Notai la sua sensibilità: prese in braccio Monica, era piccolina, e iniziò a parlare, con la Iotti e con noi di famiglia e bambini".

Poi aggiunge: "La seconda volta invece fu quando il presidente Napolitano mi inviò una missiva per ringraziare la sezione Anpi di Tolentino nel diffondere nella nostra comunità i valori della Resistenza. La nostra sezione – conclude Minnozzi – esprime dolore per la perdita del presidente e lo ricorda con tanto affetto".