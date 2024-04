Minoranza contro Giampaoli:: "Mezze verità ai cittadini"

L’ultimo Consiglio comunale torna a scaldare gli animi dei gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia" guidati dall’ex vicensindaco Manuele Pierantoni, che oltre alle modalità di confronto usate sui temi ’caldi’ all’ordine del giorno (su tutti Imu e bilancio di previsione), hanno anche puntato il dito verso alcune illustrazioni del primo cittadino Giuliana Giampaoli.

"Negare l’evidenza, omettere di informare i cittadini su argomenti importanti, dire mezze verità, è diventata ordinaria amministrazione e non possiamo permettere che questo continui – tuona la minoranza –. Durante quell’assise consiliare la Giampaoli a gran voce ha esclamato più volte che sfida chiunque a dire dove o quando lei non ha detto la verità e noi questa sfida la raccogliamo. La raccogliamo perché il sindaco, e la sua maggioranza ci hanno negato il diritto di parola, quando ha deciso di accorpare i tre punti relativi al bilancio, riducendo il tempo di esposizione concesso ai consiglieri".

Per l’opposizione una delle "omissioni" riguarda l’opera di riqualificazione delle mura castellane in via IV Novembre, un progetto iniziato nel 2016 con l’amministrazione Calvigioni, che ottenne un finanziamento a fondo perduto di 1.200.000 euro poi arrivato ad un totale di 2.550.000 a fine 2021 grazie all’ottenimento di ulteriori risorse dal Pnrr, sotto la Giunta di Paolo Cartechini. Il progetto esecutivo dell’intervento fu poi approvato il 24 giugno del 2022. "Giampaoli in Consiglio ha dichiarato che l’opera è stata possibile grazie ‘alla signora seduta qui al mio fianco’ (ovvero l’attuale vicesindaco Nelia Calvigioni) – spiega la minoranza –. Si è guardata bene dal narrare il resto della storia. Tutt’altro. Ha osato negarne la validità e quando il consigliere Pierantoni lo ha fatto notare, ha continuato a negare, incurante persino che la verità è menzionata, oltre che nelle delibere agli atti, pure nel cartello dei lavori in corso, dove è riportata data e provenienza del finanziamento: amministrazione Cartechini. Nell’arena politica, l’onestà è la fiamma che scalda le speranze dei cittadini".

Diego Pierluigi