Minoranza e Calvigioni, scontro sulla mensa

Mensa scolastica nel mirino dei gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, dopo il rinnovo della gara di appalto per il servizio di refezione. "Il Comune di Corridonia continuerà a pagare 5,96 euro per ogni buono pasto, sostanzialmente come in passato – afferma l’opposizione –. La ditta aggiudicataria ha vinto con un ribasso del -7,55%, decisamente più marcato rispetto alle altre offerte". Da questo parte la loro domanda. "Con costi del lavoro e materie prime in aumento, che per normativa nazionale il capitolato di appalto deve già contemplare, una quota comunale invariata e un ribasso così significativo, come si intende garantire una qualità dei pasti migliore? L’aggiudicataria risulta essere una cooperativa di Napoli, ’Ristorante Scoiattolo Soc.Coop.’, nulla contro la città, ma la distanza può complicare il coordinamento quotidiano, comunque opera già a Mogliano, si potrebbero chiedere informazioni. Abbiamo sostenuto le nostre posizioni in consiglio comunale. L’assessore alle politiche sociali Nelia Calvigioni ha occupato gran parte del suo intervento con temi estranei. Le nostre richieste concrete restano: da anni segnaliamo menù ripetitivi e segnalazioni ignorate, a settembre il buono pasto per le famiglie non scenderà, come ipotizzato in passato dalla stessa Calvigioni, a due euro e il costo dell’assistenza mensa nei giorni senza rientro resta raddoppiato".

Pronta la replica dell’assessore Nelia Calvigioni. "Tutto è stato fatto come prevede la legge per gli appalti dalla commissione della stazione appaltante che ha esaminato le proposte pervenute – spiega Calvigioni –. La valutazione delle offerte era 90 punti per l’offerta migliorativa tecnica e 10 punti per la parte economica. Nel capitolato abbiamo voluto che alcuni prodotti siano a km zero e biologici, con menù settimanale e menu per i rientri; nella precedente gara questo non era stato previsto. Il personale quello che già ci lavorava è stato riassunto e aumentato, questo è molto importate per la continuità del servizio – sottolinea Calvigioni –. Sono previste tutte le norme di controllo sul servizio e controlleremo, poi il primo settembre è stata fatta un assemblea con il comitato mensa composta da genitori e insegnanti con la nuova ditta per valutare la proposta del menù prima di inviarlo alla Ast per la validazione. Non capisco la polemica prima di iniziare".

Diego Pierluigi