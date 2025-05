Minoranza e gruppo misto compatti: "Scelta a tutela della qualità della vita"

"Parcaroli favorevole alla delibera Simonetti smentisce il suo programma elettorale, la bocciatura della variante tutela l’ambiente e la città oltre che la vita di Piediripa". Partito democratico, M5s, Italia Viva, Macerata bene comune, Macerata insieme, Strada comune e Macerata rinnova, con Sabrina De Padova e Giordano Ripa del gruppo misto, in una nota congiunta hanno dichiarato, dopo l’esito negativo della variante Simonetti, che "quella di oggi è una svolta significativa nell’affrontare le scelte urbanistiche e di sviluppo della città con una visione moderna, attuale e vicina alle esigenze dei cittadini - asseriscono i partiti -, il voto di oggi è figlio di un percorso di tutte le forze politiche di minoranza condiviso che ha trovato appoggio ed ha fatto breccia anche in larga parte della ormai ex maggioranza".

"Una maggioranza a guida Sandro Parcaroli che – aggiungono –, smentendo il proprio programma elettorale e le promesse fatte ormai cinque anni fa alla cittadinanza, si è invece espresso favorevolmente al progetto. Una scelta del consiglio comunale non solo a tutela dell’ambiente, della qualità della vita di Piediripa e della città tutta, ma anche a difesa della piccola e media imprenditorialità della città, vero tessuto portante di Macerata".

Dal lato della maggioranza, i capigruppo Aldo Alessandrini per la Lega, Pierfrancesco Castiglioni per FdI e Barbara Antolini per FI, contattati per un commento dopo la votazione di ieri, non hanno rilasciato dichiarazioni. L’opposizione, insieme con Sabrina De Padova del gruppo misto, che ha dato parere negativo alla delibera, ha festeggiato l’esito del voto ritrovandosi al bar, tutti seduti attorno allo stesso tavolo. Il clima, tra chi invece era rimasto nelal sala del Consiglio, era tutt’altro che leggero. E nei prossimi giorni si potrebbero aprire scenari nuovi.

Lorenzo Fava