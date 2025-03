"Minoranza senza argomenti: la casa di riposo sarà costruita"

"Il protrarsi della polemica sulla casa di riposo, montata dall’opposizione nell’ultimo consiglio comunale, conferma la totale assenza di argomenti da parte della minoranza che, di fronte a 13 milioni di euro di opere in corso di realizzazione, prova a incendiare la foresta che cresce rigogliosa". Così il capogruppo di maggioranza a Potenza Picena, Mirco Braconi, interviene sul caso sollevato dal gruppo Idea Futura. "Un caso montato ad arte e poi cavalcato con video manifesti e privi di qualsiasi contenuto veritiero – prosegue Braconi –. Quest’amministrazione realizzerà la casa di riposo, come dichiarato in campagna elettorale. Il non inserimento dell’opera nel piano triennale non implica nulla, poiché il piano può essere aggiornato annualmente. Vanno trovate le risorse e va individuato un luogo adatto alla struttura pensata. Non è abitudine di questa maggioranza promettere a vuoto, come invece accadeva in passato, quando si affiggevano manifesti con il disegno di piazza Matteotti o si presentava il progetto della scuola elementare di Porto Potenza ". Sulla questione interviene anche il consigliere comunale di maggioranza Simone Pantanetti, in prima linea nella raccolta firme per la casa di risposo: "Abbiamo assunto un impegno che porteremo avanti, nei modi e tempi che una gestione responsabile della cosa pubblica richiede. La volontà resta di dare una risposta concreta ai 1.500 firmatari della petizione. Le somme si tirano alla fine del mandato, non a pochi mesi dall’inizio. Non siamo noi a fare campagna elettorale sulla pelle degli anziani".