"Minoranza silenziata in vista delle elezioni"

Sei i punti all’ordine del giorno nel consiglio comunale di oggi alle 21, a Corridonia. Oltre alle comunicazioni della sindaca Giuliana Giampaoli, figurano la discussione sul bilancio consolidato 2024, Dup e la costituzione del gestore unico del servizio idrico nell’Ato 3. Sarà chiesto inoltre il via libera per la costituzione di una associazione temporanea, per un progetto di marketing territoriale della via Lauretana. Ma gli animi dei gruppi di minoranza "Pensare Corridonia" e "Corridonia Insieme" guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni (foto), sono in fermento. "In consiglio – tuona l’opposizione, compreso il consigliere del gruppo misto Gioele Giachè – la minoranza non potrà presentare una mozione sullo stato dell’ex ospedale e un ordine del giorno su Gaza e il riconoscimento dello Stato di Palestina. La motivazione? Un presunto messaggino WhatsApp o una comunicazione verbale, quindi nulla di ufficiale, proveniente dalla Prefettura. Un fantomatico messaggio che solo a Corridonia sarebbe arrivato e che richiama un articolo del Tuel, secondo cui in periodo elettorale non si discutono argomenti che non siano urgenti o improrogabili. È la prima volta che si agisce così. Riteniamo che quell’articolo valga per le elezioni comunali. Le amministrazioni di centrodestra di Civitanova e Macerata hanno messo all’ordine del giorno proposte delle minoranze. È inaccettabile che l’amministrazione Giampaoli consideri non importanti una mozione sull’ex ospedale e un ordine del giorno su Gaza".

Diego Pierluigi