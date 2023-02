Minorenne ubriaco sorpreso alla guida di una minicar dai vigili

Polizia locale in azione, lo scorso fine settimana, per la sicurezza stradale. Gli agenti diretti dal comandante Danilo Doria hanno preso di mira in modo particolare l’eccesso di velocità e la guida in stato di ebbrezza, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica da parte di bar e locali notturni, e la tutela delle persone disabili. I controlli hanno riguardato un’ampia parte del territorio comunale tra cui Sforzacosta, Piediripa, contrada Valle e le vie Pancalducci e Trento.

Con l’ausilio dei carabinieri, gli agenti hanno ispezionato una discoteca, dove sono state riscontrate irregolarità in materia di privacy e videosorveglianza, e un circolo che non possedeva il manuale per l’autocontrollo, documento previsto dalla normativa sanitaria che descrive il sistema di gestione per la sicurezza alimentare della specifica impresa a cui si riferisce. Sono stati effettuati 37 accertamenti per guida in stato di ebrezza e quattro conducenti, tra cui un minorenne, sono risultati positivi all’alcol test. Ai maggiorenni sono state ritirate le patenti, mentre per il minorenne (che era alla guida di una minicar di un amico, arrivati in città da un paese vicino ) sono stati informati i genitori. Sono state fatte multe per patente scaduta, assenza di documenti al seguito, mancata revisione dell’auto, perdita di carico, velocità non adeguate e veicoli inefficienti a causa del malfunzionamento di luci, stop o frecce. Particolare attenzione è stata riservata al controllo dei posti riservati ai disabili, soprattutto in viale Don Bosco.