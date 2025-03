Minorenni e criminalità: il caso in consiglio

Baby gang, emergenza reale o percezione di pericolo non giustificata? Se ne parlerà nel consiglio comunale che è stato convocato per il 21 marzo alle 21. Protagonista della seduta sarà Andrea Foglia, coordinatore del Tavolo tecnico permanente per il contrasto del disagio giovanile. Foglia relazionerà sul lavoro svolto nel corso del 2024 e approfondirà il tema, analizzando il crescente malessere psichico che colpisce i giovani, l’abuso di alcol, l’uso di sostanze stupefacenti, la dipendenza da web, social e videogame.

"Per affrontare il disagio giovanile – avverte Foglia – è fondamentale evitare visioni allarmistiche e generalizzazioni. Non tutti i giovani vivono situazioni di disagio grave o permanente; molti, pur attraversando momenti difficili, riescono a gestirli positivamente. Tuttavia ci sono ragazzi che incontrano maggiori difficoltà e necessitano di attenzione e supporto".

Foglia sottolinea inoltre che "le criticità possono colpire chiunque, indipendentemente dalla situazione iniziale, e che affrontare queste problematiche richiede uno sforzo condiviso tra istituzioni politiche cittadine, famiglie, scuole e agenzie educative".

L’argomento approda in aula in seguito alla richiesta fatta dai consiglieri di opposizione, in scia ai recenti casi di delinquenza giovanile, con ripetuti pestaggi di adolescenti avvenuti in pieno centro e di giorni da parte di baby gang, un fenomeno che ha scosso la città.

"Dopo i recenti episodi di criminalità che hanno visto protagonisti anche minorenni, e dopo la convocazione dei due comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica con l’immediata attivazione del piano sicurezza – spiega il sindaco Fabrizio Ciarapica – sarà ora il consiglio comunale a confrontarsi su questo delicato argomento, sulla base della richiesta dei consiglieri della sinistra. Seguiremo con attenzione la relazione del dottor Foglia e il risultato del lavoro prodotto dal Tavolo tecnico permanente, che riunisce istituzioni e terzo settore, con l’obiettivo di prevenire e contrastare le difficoltà che colpiscono i giovani. Il consiglio approfondirà i dati messi a disposizione nella prima relazione annuale del tavolo".

Sarà l’occasione per analizzare il fenomeno partendo da dati certi.

Lorena Cellini