Minori lontani da casa: 62mila euro al Comune

Minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia d’origine e collocati in strutture residenziali sotto la responsabilità e a spese del Comune, la Regione ha erogato i finanziamenti destinati agli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali trasferendo ai Comuni, tramite l’ATS, le risorse per le spese sostenute nel 2023. Al comprensorio di Civitanova spettano 62.782 euro. La parte maggiore andrà al Comune di Porto Recanati che riceverà 17.937 euro, risorse assegnate per l’assistenza a otto minori. A seguire c’è Morrovalle con 15.695 euro per sette minori assistiti, poi Monte San Giusto con 11.211 euro (cinque minori), Recanati riceverà 6.726 euro pari all’assistenza garantita a tre minorenni, Potenza Picena 4.484 euro così come Civitanova che percepiranno la stessa somma perché hanno dato rispettivamente assistenza a due minuti. Con un minorenne seguito c’è infine Montecosaro che riceverà 2.242 euro. In totale sono stati 28 i ragazzini assistiti.