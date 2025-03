"Minotaurus" a teatro. Sul palco l’attore . Andrea Pierdicca

Domenica, alle 17.15, va in scena "Minotaurus" del Teatro Rebis a Monte San Martino, per la rassegna Teatro Nex Gen, a cura dell’unione montana Monti Azzurri. "Minotaurus - ballata per mostro solo" è un melologo per voce e violoncello, tratto dall’opera omonima di Friedrich Dürrenmatt, che rovescia il mito adottando il punto di vista del mostro, del diverso, dell’inconcepibile. "Il testo è stato rielaborato, sfrondandone le circonvoluzioni letterarie, per concentrarsi sugli aspetti ritmici, rituali e introspettivi, trasformando un racconto extradiegetico in un monologo proteiforme, a tratti struggente soliloquio, a tratti epica e ironica narrazione, a tratti ululato cosmico", spiegano i promotori. Sul palco l’attore Andrea Pierdicca, musiche originali di Giuseppe Franchellucci, grafica di Francesca Torelli, scrittura di scena e regia di Andrea Fazzini.