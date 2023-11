"Mio figlio abbandonato da istituzioni e comunità"

È un grido di rabbia e di dolore quello della mamma del giovane 38enne che l’altro giorno ha tentato per la seconda volta di porre fine alla sua vita gettandosi da una finestra del condominio dove abita con i genitori a Recanati: nel 2019 era caduto dal balcone di Palazzo Venieri. Da allora sono trascorsi quattro anni, in gran parte fra ospedali e riabilitazione, grazie ai quali è riuscito a rimettersi in piedi seppur con gravi conseguenze fisiche, dalla vista alla deambulazione. Quello che non è riuscito a recuperare è il piacere della vita, specie perché di colpo si è trovato, denuncia la madre, "solo fra qualunquismoe indifferenza.

"Spero che queste mie parole – aggiunge la donna – possano servire a cambiare qualcosa e che nessun’altro si ritrovi a vivere questa situazione. Mio figlio è affetto da una patologia neurologica, di natura genetica per la quale ad oggi non ci sono farmaci specifici. Siamo riusciti comunque a garantirgli una certa autonomia tanto che lui ha superato la maturità classica, si era anche iscritto all’Università ed era in grado di utilizzare i mezzi pubblici e di frequentare da solo ambienti diversi". Nel 2009 il ragazzo è stato inserito dal Comune di Recanati, con una borsa lavoro, nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel centro cittadino: l’occupazione perfetta per lui perché gli garantiva la giusta socialità, l’impegno lavorativo e una grande soddisfazione personale. "Si era inserito anche in un gruppo teatrale amatoriale – ricorda la madre – e finalmente ho visto mio figlio sorridere". Il sogno, però svanisce perché qualche anno dopo, nel trasferimento del servizio da un ente all’altro, il nome del ragazzo nella lista degli assunti sparisce. "Mi dicono che si era trattato di un errore e che ormai era troppo tardi". Esplode la rabbia della madre: "Perché mio figlio non era in quella lista? Personalmente non ho ricevuto nessuna comunicazione né scritta né verbale da nessuno. Si parla tanto, e giustamente, del ’dopo di noi’, ma anche quando ci sono i genitori questi ragazzi hanno bisogno di avere le istituzioni vicine". Gli promettono che, tempo 15 giorni, sarebbe ritornato a svolgere il vecchio lavoro. Invece passano due anni e di lui sembra che tutti si siano dimenticati, lamenta la madre: "Una dimenticanza avvertita da mio figlio che peggiora giorno dopo giorno, fino ad arrivare al 2019". Poi la lunga riabilitazione durante la quale prova ancora a credere in un futuro e a sperare che, una volta tornato a casa, tutto possa ritornare come prima. Ma così non è: non c’è neanche un servizio medico psichiatrico che lo prenda in carico. "Sono una madre di 68 anni – aggiunge – logorata dalla vita. Che ne sarà di lui? Che il suo dramma serva almeno di sprone a fare di più da parte delle istituzione, ma non solo, anche tutta la comunità si deve far carico di questi suoi figli fragili".