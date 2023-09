Mirabella racconta Dante. Lectio magistralis a teatro

Una lectio magistralis su Dante Alighieri, targata Michele Mirabella. Il ’Festival Storie’, domani sera alle 21.30, fa tappa nel teatro parrocchiale di Loro Piceno con il popolare professore in "Ma misi me per l’alto mare aperto". Il volto noto della televisione condurrà gli spettatori in un coinvolgente percorso sul Sommo Poeta.

"Un viaggio arricchito da molteplici riferimenti ad altri grandi della tradizione letteraria, che fa di questo spettacolo un vero e proprio excursus nella storia della letteratura italiana nei secoli – spiegano i promotori del festival –. La narrazione, che si struttura nella forma di chiacchierata con il pubblico, si unisce alla lettura di alcuni passi immortali. La musica si snoda su un percorso di suggestioni suggerite dal professore, dotato di un profondo magnetismo comunicativo. La proiezione delle immagini accompagna il percorso in un continuum di bellezza ed eleganza espositiva".

Sul palco, Mirabella sarà accompagnato dal Duo Mercadante, composto da Leo Binetti (pianoforte) e Rocco Debernardis (clarinetto). Biglietti a 12 euro (intero) e otto euro (under 14); prenotazioni ai numeri 0734.632800 o 0734.710026, 348.2423174 (whatsapp).

Si tratta del quindicesimo appuntamento del ’Festival Storie’ che in sette mesi porta ben trentatré spettacoli in undici borghi del Fermano e del Maceratese che hanno vissuto nel 2016 il dramma del terremoto, con la direzione artistica del maestro Saverio Marconi e di Manu Latini. Idea e organizzazione sono dell’associazione culturale Progetto Musical.