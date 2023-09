Mirage Disco Club a Ripe San Ginesio: 37 anni di storia

Le temperature sono tornate estive, ma oggi la movida registra la seconda apertura di discoteche di stampo invernale, al chiuso. A Passo San Ginesio, infatti, si riaccende il Mirage Disco Club, storico locale da ballo. Il termine storico non è esagerato perché parliamo di una struttura che, nel corso di questi prossimi mesi, festeggerà i 37 anni di attività. Un esempio di longevità ancor più lodevole in quanto sempre gestito dalla famiglia Costantini. Quest’anno collaborazione con Sky Events e ogni sabato verrà modificata la forma di intrattenimento grazie a partnership con staff diversi. Stasera in consolle i deejay Dok, Alessandro Barboni e Giuliano, vocalist Lele Giuli.

Andrea Scoppa