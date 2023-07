Mirella Franco chiede, "Fine dei Pass Gratuiti per Parcheggio in Piazza?"

"Come è finita la storia dei pass a consiglieri, assessori e sindaco per il parcheggio gratuito in piazza?". Lo chiede, polemicamente, Mirella Franco, le scorse legislature tra i banchi del Pd, con riferimenti anche a un M5S più silenzioso del passato nel fare le pulci al potere. "Anni fa, con Corvatta sindaco – ricorda – una congrega di puristi sollevò la questione dei pass per il parcheggio gratuito in piazza XX Settembre. Un putiferio. Neanche fossimo la peggior risma di scrocconi. I cittadini pagano, ai consiglieri il parcheggio in piazza gratis, questa la storia finita sui media". La vicenda si chiuse con la constatazione "che era tutto regolare – ribadisce la Franco – disciplinato e, dal momento che i pass venivano assegnati alle vetture e non alla persona, era anche normale che qualcuno avesse più di un pass. Ma la polemica fu spietata e molti di noi riconsegnarono i propri pass e non li ritirarono più". Ora, a distanza di qualche anno e con l’arrivo a palazzo Sfroza della giunta Ciarapica "come è finita – chiosa Mirella Franco – la questione? Non se ne parla più. Allora la voglio risollevare io e chiedo: quanti pass gratuiti sono assegnati in questo momento e chi ne usufruisce? Nomi e cognomi, esattamente come fu fatto con noi. Eh, non ci sono più i Movimenti di una volta".