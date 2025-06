Mirella Isidori espone le sue opere al Lido Cluana

Il Lido Clauna ospita le opere di Mirella Isidori. Si terrà da giovedì a martedì della prossima settimana la mostra d’arte "Mirella Isidori: l’incanto severo della visione" che ripercorre l’itinerario creativo dell’artista. Un percorso pittorico, quello della Isidori, che ebbe inizio nel 1989 in una stanza d’ospedale, con la scelta di utilizzare il cartone come superficie e la tempera come medium d’eccezione. Le sue opere evocano "una classicità silente, priva di retorica, che trova espressione in linee severe, spazi dilatati, prospettive mentali", rifacendosi ai modelli del Rinascimento italiano, in particolare del Quattrocento e del Cinquecento. "Nel contesto del Novecento – spiegano gli organizzatori della mostra – , il suo linguaggio pittorico dialoga con figure come Felice Casorati, per l’equilibrio tra astrazione intellettuale e forma concreta, o Massimo Campigli, per la capacità di coniugare il primitivismo classico con una sottile ironia metafisica".

Il taglio del nastro avverrà giovedì alle 18.30. Gli orari di visita sono: 18.30 – 20 e 21.30 – 23.30.