Mirko e il faccia a faccia choc con i rapinatori: “Così mi hanno costretto a bloccare l’A14”

Macerata, 29 ottobre 2025 – “Due minuti, tre minuti. Di più non è durata. E hanno bloccato tutta la corsia nord dell’autostrada. Mi hanno detto ‘mettiti di traverso e non rompere’. Così ho fatto e hanno sparato alle gomme”.

L’autocisterna messa di traverso in A14 per bloccare il passaggio. Il conducente: "Mi hanno sparato alle gomme davanti poi mi hanno detto mettiti di traverso e non rompere"

Il racconto dell’autotrasportatore: “Mi si sono messi davanti”

È il racconto dell’autotrasportatore civitanovese di 53 anni, Mirko Domizi, che alle 17.45 di lunedì pomeriggio si è trovato a passare in A14 nello stesso momento in cui, lungo la corsia sud, iniziava l’assalto ai due mezzi della Mondialpol. Lui andava verso nord e si trovava alla guida di una autocisterna. Stavo viaggiando da solo, tranquillo, stavo andando a caricare in raffineria a Falconara e avevo pure i minuti contati – ha raccontato Domizi –. Ero al telefono con mio fratello. Ho visto questa macchina, bianca, che si è messa davanti al camion. Io ero sulla mia corsia di marcia. Non capivo. "Avrò fatto una sbandata con il camion?" mi sono chiesto. Mi sono buttato sulla corsia centrale. Come mi spostavo io, però, l’auto si spostava davanti.

In 4 e incappucciati sull’auto bianca: “Mettiti di traverso e non rompere”

Dentro la macchina erano in quattro. Ad un certo punto ho visto che mi stavano lanciando qualcosa che esplodeva, dei candelotti esplosivi, e lanciavano dei chiodi. Poi hanno cominciato a sparare e mi sono reso conto di quello che stava succedendo. Mi hanno sparato sui radiatori per farmi fermare, mi hanno fatto mettere il camion di traverso. Io ero con il finestrino aperto e loro mi hanno detto solo ‘mettiti di traverso, e non rompere’. Io mi sono messo di traverso e loro: ‘buono, fermo qui’. Poi, con il kalashnikov, mi hanno sparato sulle gomme davanti, per non farmi ripartire. A loro ho anche detto ‘potevi pure evitare di spararmi sulle gomme’. Loro mi hanno guardato e sono andati via. Erano incappucciati, avevano il kalashnikov. Poi hanno preso la macchina di un anziano, che hanno messo dietro al mio rimorchio per bloccare l’autostrada. Lui se li è trovati davanti, gli hanno puntato il kalashnikov e gli hanno preso le chiavi della macchina”.

Le indagini dei carabinieri a Porto Potenza dove sono stati arrestati i due basisti che avrebbero dovuto coprire la fuga del commando di rapinatori in A14

Mio fratello al telefono tra gli spari: “Stanno organizzando una rapina, fermati”

A raccontarla sembra più lunga, ma l’operazione della banda criminale è durata davvero pochi minuti, nemmeno tre. Momenti di terrore, che però il civitanovese ha gestito con sangue freddo, mentre si trovava al telefono con il fratello. "Tranquillo non stavo di sicuro – ha continuato Domizi –. Ma di certo, in momento come questi, non ti puoi mettere a fare l’eroe. Ero al telefono con mio fratello, sentiva gli spari ed è stato lui a chiamare il 112. Mio fratello mi ha detto: ‘sicuramente stanno organizzando una rapina, fermati’. Dopo pochi minuti sono arrivati la polizia e i vigili del fuoco. Alla fine sono rimasto bloccato lì fino all’una”. Domizi è assistito dall’avvocato Alessandro Verdicchio. “Intendiamo fare denuncia per danneggiamento e violenza privata” ha detto l'avvocato.