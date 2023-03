"Miscellanea di studi in onore di Diego Poli" Oggi la presentazione

Oggi alle 15.30, nell’auditorium di via Padre Matteo Ricci a Macerata, ci sarà la presentazione del volume "Miscellanea di studi in onore di Diego Poli", alla presenza del festeggiato professore emerito di glottologia e linguistica dell’Università di Macerata. Dopo il saluto del rettore John Mc Court, ci sarà l’introduzione di Francesca Chiusaroli, curatrice del volume, alla quale faranno seguito gli interventi di Marina Benedetti dell’Università per stranieri di Siena e di Marco Mancini dell’Università La Sapienza di Roma. Ci saranno poi le corrispondenze di Daniela Maggi dell’Università di Macerata, di Mario Negri dell’Università Iulm di Milano e di altri docenti universitari.