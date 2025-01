Miss Befana tra musica e sfilata. Torna l’evento dedicato ai bimbi

Arriverà in auto d’epoca in piazza della Libertà la befana, attesa lunedì per il pomeriggio a lei dedicato e organizzato dalla Pro loco di Villa Potenza con il patrocinio del Comune di Macerata. Le vecchine scenderanno dalle scope per salire sugli storici mezzi, poi esposti in via Gramsci. Alle 17 la sfilata delle aspiranti miss befana con la giuria di bambini e bambine a eleggere la più befana di tutti. A fare da colonna sonora la musica delle Fettine Panate, gruppo specializzato in cartoon e musica da festa; non mancheranno i momenti di danza a cura della scuola "A passo di danza" di Macerata. Lo spettacolo sarà condotto da Alessandra Pierini e Claudio Ricci. Dopo l’elezione della miss, non potrà mancare la tradizionale discesa della befana dalla Torre dei tempi. "Dopo il successo del Capodanno in piazza con migliaia di presenze – ha commentato l’assessore al Turismo, Riccardo Sacchi – ci prepariamo a un altro appuntamento immancabile. Miss Befana 2025, organizzato con la preziosa collaborazione della Pro Loco di Villa Potenza, promette di mantenere le aspettative a livello di pubblico, presenze e incoming che abbiamo sperimentato durante queste feste, con turisti provenienti da fuori regione che hanno scelto Macerata grazie anche al lavoro di promozione e comunicazione svolto in questi ultimi anni. Anche per la festa del 6 gennaio in piazza della Libertà – ha continuato Sacchi – ci aspettiamo una grande partecipazione". "Per noi è un momento fondamentale – sottolinea il presidente della Pro Loco di Villa Potenza, Giuseppe Luzi – ed è una gioia regalare alla città, alle famiglie e a tutti i maceratesi un momento di condivisione della tradizione della vecchina che porta con i suoi doni amore nel mondo. Una figura al tempo stesso spaventosa e rassicurante che ci offre la possibilità di stare insieme".