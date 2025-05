Miss Blumare in Filarmonica, trionfa la 18enne Sofia Cardinali

Serata di applausi e bellezza a Palazzo Bourbon del Monte, sede della Società filarmonico-drammatica di Macerata, con la selezione per Miss Blumare 2025. La sfilata delle 19 ragazze in gara è stata accompagnata dal tango argentino degli allievi dell’Accademia del Tango di Macerata. A trionfare Sofia Cardinali, 18enne di Porto San Giorgio, che con la fascia Miss Fisiomed ha conquistato un posto nella finale regionale. Secondo posto per Tayra Garcia Valdiviezo, recanatese di 16 anni, con la fascia Prima Donna; sul terzo gradino Denise Villain di Loreto, 17 anni, con la fascia Gabriella Atelier Sposa. Matilde Peroni, 17enne di Civitanova, ha guadagnato il quarto posto e la fascia Miss Pot Pourri. A chiudere il podio Federica Argentati, 28 anni, senigalliese, premiata Miss Studio 41. In giuria, il presidente della Società filarmonico-drammatica, Enrico Ruffini; la vicesindaco Francesca D’Alessandro; Enrico Falistocco del gruppo Fisiomed; Gianluca Brilli, agente generale e procuratore Unipol Assicurazioni e presidente associazione Anpis; l’ex ginnasta Arianna Ciucci, ex campionessa italiana nella disciplina; l’imprenditrice Fabiola Bruni e Francesca Ferrini, giovane ambasciatrice del made in Italy in Cina. Prossimo appuntamento il primo giugno a Porto San Giorgio.

re. ma.