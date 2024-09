Miss Italia accoglie tre maceratesi. In gara Boschi, Settimi e Accorsi

Tre è il numero perfetto ed è anche il numero che unisce Irene, Alessia e Giorgia, le nostre modelle in gara a "Miss Italia". Da domani Boschi, Settimi e Accorsi saranno a Numana, scelta come sede dell’edizione 2024 delle pre-finali nazionali dello storico e popolare concorso di bellezza femminile. Al Resort De Angelis giungeranno oltre 200 concorrenti da ogni parte della penisola, e in Riviera del Conero le pre-finaliste verranno "tagliate" diventando 40.

Le venti miss selezionate da una commissione tecnica andranno così ad aggiungersi alle venti che rappresentano le regioni scelte nelle piazze italiane, compresa Vittoria Latini, eletta Miss Marche a fine agosto a Civitanova. L’anno scorso il nostro territorio maceratese non ebbe nemmeno una rappresentante alle pre-finali, stavolta si è riscattato con queste tre giovani su un totale di otto marchigiane ammesse. La maceratese Irene Boschi è stata l’ultima ad ottenere la fascia regionale che fa da pass, conquistando a Pedaso il titolo di Miss Sorriso Marche. Diciannove anni, neo diplomata al Liceo Classico, dopo questa esperienza Irene Boschi cambierà vita trasferendosi a Roma per studiare Economia e Management alla Luiss. Alta 1,70, capelli castani e occhi marroni, ha come misure 83-62-83. Alessia Settimi, invece, viene da Civitanova, ha vent’anni e frequenta Economia e Commercio ad Ancona augurandosi di lavorare, un giorno, nientemeno che nel mondo della Borsa. Alta 1,70, anche lei capelli castano scuro e occhi marroni (misure 84-62-86), arriva a Numana con il titolo di Miss Cinema Marche dopo aver primeggiato nella serata di Sarnano.

Infine Giorgia Accorsi è la più piccola d’età del tridente maceratese essendo diciottenne. L’appignanese studia Ragioneria a Macerata e vorrebbe diventare logopedista, è la più alta delle tre grazie ai suoi 174 centimetri ed è anche l’unica bionda (occhi marroni). Misure 90-61-90, si è qualificata per le pre-finali vincendo la tappa di Amandola che assegnava la fascia per il titolo Miss Rocchetta Bellezza Marche.

Le altre bellezze regionali alle pre-finali sono Sofia Cassella (18 anni, di Ascoli Piceno, ha guadagnato il titolo di Miss Framesi), Arianna Siquini (20, Castignano, ha la fascia di Miss Sport Givova), Sara Marconi (24, Ancona, titolo di Miss Miluna), Arianna Gigli (18, Osimo fascia di Miss Riviera) e Valentina Sanseverinati (19 anni di Osimo, titolo di Miss Eleganza).