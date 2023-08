Miss Italia ancora a Civitanova: le sfilate sabato 26 per le finali regionali

Civitanova cala il poker. Per il quarto anno consecutivo la città di mare e della movida diventerà la città della bellezza al femminile ospitando la finale regionale 2023 di Miss Italia. L’agenzia Pai, storica concessionaria del concorso per Marche e Abruzzo, ha fissato per sabato 26 la data della serata che vedrà sfilare in passerella le giovani modelle. Come è sempre avvenuto dal 2020, teatro della finale sarà il Varco sul Mare (all’inizio millennio invece la location era Piazza XX settembre) e quest’anno per Civitanova ospitare l’ultimo atto regionale assume una valenza più prestigiosa visto che la finale nazionale della kermesse potrebbe tornare in diretta tv sulla Rai. Insomma la vetrina mediatico sarebbe maggiore. L’anno scorso fu proprio una ragazza del posto, la italo-brasiliana Glelany Cavalcante, a trionfare. La Cavalcante poi fu l’unica marchigiana (su 9 in lizza) ad approdare alla finale nazionale. Difficilmente la nuova Miss Marche sarà della nostra provincia. Andrea Scoppa