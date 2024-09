Miss Italia, . Irene Boschi a un passo dalla finalissima

Gli esami non finiscono mai e i tagli a Miss Italia pure. Così la maceratese Irene Boschi (foto), 19enne neo diplomata al liceo classico Leopardi e unica della provincia a essere entrata tra le 40 finaliste (con lei c’è la Miss Marche Vittoria Latini di Cupramontana), dovrà superare un’altra selezione per giungere all’ultimo atto. Ciò avverrà domenica quando le ragazze in gara passeranno dalle attuali 40 alle 15 che davvero concorreranno al titolo di Miss Italia. Sarà Porto San Giorgio il 22 settembre la sede della finalissima dell’85esima edizione del concorso di bellezza. È la prima volta che il titolo viene assegnato nelle Marche, regione che finora si era contraddistinta per aver ospitato più volte le prefinali nazionali, comprese quelle in corso di svolgimento a Numana. L’evento sarà presentato da Andrea Dianetti con Martina Colombari presidente di giuria. Al momento le 40 concorrenti, venti scelte dalla commissione tecnica che si aggiungono alle Miss Regione (c’è anche la Miss delle Miss, scelta direttamente dalle altre candidate), stanno prendendo parte all’Academy. Nei prossimi giorni sono previsti gli interventi di Eugenia Sepe, vicequestore della Polizia di Stato di Macerata che, insieme alla dirigente della divisione Anticrimine della Questura Patrizia Peroni, terrà un incontro dedicato al tema della violenza di genere.

Andrea Scoppa