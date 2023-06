Miss Italia su Rai1, Civitanova prepara il palco

L’estate di Civitanova è sinonimo di mare, di turisti, di feste in discoteca e negli chalet, ma anche di Miss Italia, con la finale regionale che dal 2020 si tiene in città (e già era stata ospitata per anni fino al 2012). Stavolta la vetrina per la città sarebbe doppiamente importante perché sarebbe pronto il ritorno su Rai1 per la finale nazionale del concorso. Non è una cosa da poco. E dietro c’è stato anche un feroce dibattito socio-politico. Nel 2013 infatti, dopo decenni di dirette su Rai1, Miss Italia scomparì dalla tv di Stato e l’allora presidente della Camera Laura Boldrini, peraltro nata a Macerata, festeggiò. L’ultima edizione doveva essere trasmessa su Rai2. Vedremo cosa decideranno i nuovi vertici Rai, intanto Salsomaggiore si starebbe ricandidando come sede dell’ultimo atto.

Andrea Scoppa