Miss Universe fa tappa a Civitanova. Glelany Cavalcante è la madrina

Per la prima volta Miss Universe arriva nelle Marche. Il concorso di bellezza al femminile più famoso al mondo domani si fermerà a Civitanova, alle 19 infatti l’Hotel Miramare ospiterà la prima selezione conoscitiva. Più avanti seguiranno la semifinale e la finalissima, appuntamento quest’ultimo che sancirà l’elezione della rappresentante delle Marche per Miss Universe Italy. Domani l’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti e l’iniziativa verrà arricchirà dalla presenza di Glelany Cavalcante (foto), Miss Universe Italy 2024, in veste di madrina della serata. Non è casuale che il concorso giunga qui proprio pochi mesi dopo la grande avventura della Cavalcante. L’italo-brasiliana infatti per anni è stata residente a Civitanova e nel 2022 ha vinto, in casa, il titolo di Miss Marche. Poi la scorsa estate la 31enne nata nella Bahia da genitori brasiliani ma nonni toscani, ha deciso di provare con Miss Universo e ha stregato anche queste giurie con la sua avvenenza giunonica da 180 centimetri e misure 90-65-99. Così ammirata da vincere la fascia nazionale e volare a Città del Messico per la finale mondiale assieme ad altre 129 miss da tutto il globo.

Andrea Scoppa