Il missionario in Patagonia: "La mia prima parrocchia grande come il centro Italia"

Macerata, 19 maggio 2024 – “Il pavimento è di terra e molto spesso funge anche da letto per queste famiglie che da poco tempo si sono trasferite in Patagonia in cerca di lavoro. Non hanno luce e si arrangiano, magari allacciandosi alla rete elettrica pubblica, mentre per l’acqua ci pensa il Comune". È la fotografia scattata da don Sergio Salvucci, missionario 68enne di Montecassiano, che da molti anni opera in Argentina. Adesso si trova in Italia, ma fra pochi giorni ripartirà per Puerto Madryn. "Nella mia parrocchia – aggiunge – per un anno aiutiamo con cibi e vestiti 12-15 famiglie, arrivate dall’Argentina del nord, dal Paraguay e dalla Bolivia in cerca di lavoro. Sono grossi lavoratori, i boliviani fanno sacrifici enormi. Una volta trovata un’occupazione interrompiamo questi aiuti".

Don Sergio, quando è partito per la prima volta per una missione?

"Nel 1992 sono stato in Patagonia, nella diocesi Comodoro Rivadavia nella parrocchia di Gobernador Costa. Si tratta di una parrocchia molto estesa, più o meno come l’Italia centrale, e vanta settemila abitanti. Vi sono rimasto fino al 2003".

Cosa l’ha colpita appena atterrato?

"L’enorme distesa tra una città e l’altra dove non c’è una casa, ma si è circondati da un bel panorama, il telefonino non prende. Sono sceso a Esquel e dopo 100 km ho trovato la prima città e dopo altri 100 km sono arrivato a Gobernador Costa. D’inverno la neve raggiunge anche mezzo metro, però si cammina lo stesso con l’auto".

Quando le è maturata l’idea di andare in missione?

"Durante la formazione per diventare sacerdote, ne avevo parlato con monsignor Carboni, che era stato missionario in Brasile, chiedendogli di continuare gli studi in Brasile. Lui mi disse che avrei dovuto completare qui gli studi, poi fare il prete in Italia e dopo un po’ sarei potuto partire. Poi ho avuto zii missionari: uno in Vietnam e una zia in Pakistan".

Quanto ha dovuto aspettare perché monsignor Carboni la facesse partire?

"Undici anni. Mi ha mandato in Argentina dove la diocesi ha un contatto".

Non è quindi il sacerdote a scegliere la destinazione?

"Il sacerdote fa domanda al vescovo per andare in missione, ogni diocesi ha un contatto con uno o più Paesi stranieri. Al momento la diocesi di Macerata ha 27 missionari".

Nel 2003 è ritornato, cosa ha fatto?

"Il vescovo Conti mi ha ordinato parroco a Cingoli, poi si è riaperta la possibilità di andare in missione e ho presentato domanda, perché mi rendevo conto che laggiù c’era la necessità della presenza di sacerdoti. Così nel 2015 sono tornato in Argentina, stavolta a Puerto Madrjn, una città di 130mila abitanti dove ci sono quattro parrocchie con cinque sacerdoti".

Cosa le chiedono le persone?

"Molti si sfogano, altri chiedono aiuti economici, consigli e i sacramenti: battesimo, comunione, cresima, matrimonio".

Come riuscite a seminare la parola di Dio tra la gente?

"Attraverso le famiglie che vengono in chiesa, organizziamo delle attività e poi la porta della Caritas è aperta per tutti".

L’esperienza maturata in Italia può essere utile in missione e quella svolta in altri Paesi può essere utile al rientro?

"Non è detto che un’esperienza positiva per una realtà possa essere esportata ovunque senza problemi, occorre essere diplomatici e non sempre come missionari ci riusciamo".

In Italia si parla da tempo della mancanza di sacerdoti e molti decidono di partire in missione, c’è una contraddizione?

"C’è da annunciare la parola di Dio dove non c’è questa possibilità per la mancanza di sacerdoti. Si pensi che là ci sono 11 preti per 300mila abitanti, nella diocesi di Macerata ci sono 140 preti per 128mila abitanti".