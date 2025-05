Missione a Pechino per il rettore McCourt

Prosegue con nuove prospettive la missione accademica dell’Università di Macerata in Cina. Nella sua seconda tappa a Pechino, il rettore John McCourt ha visitato la prestigiosa Beijing Normal University per rafforzare lo storico legame tra le due istituzioni. La novità più rilevante riguarda la volontà di avviare percorsi di doppia laurea basati sui corsi in lingua inglese già attivi a Macerata. Inoltre è stata aperta la strada a nuove sinergie in ambiti strategici come la formazione degli insegnanti.