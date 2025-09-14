Missione archeologica per Unimc. A Creta riaffiorano antichi acquedotti

Nuove infrastrutture urbane, tra cui tratti di fognatura e acquedotto, sono emerse sotto le lastre calcaree della Strada Ovest di Gortina, a Creta, durante l’ultima campagna di scavi estiva dell’Università di Macerata. L’équipe – di studenti del Corso di archeologia e sviluppo dei territori, dottorandi, ricercatori e tecnici dell’Ateneo – ha operato nell’ambito delle attività della Scuola Archeologica Italiana di Atene, in collaborazione con l’Eforia alle Antichità di Heraklion. "La strada - spiega Roberto Perna, direttore degli scavi - segna il limite tra l’area urbana di età classica ed ellenistica, da un lato, e quella di età romana dall’altro, ed è un fondamentale snodo urbanistico la cui indagine ci aiuta a comprendere come il centro urbano si sia sviluppato e organizzato nel corso della sua evoluzione topografica e storica". Gortina, con oltre duemila anni di storia, è uno degli sfondi più importanti per la formazione sul campo degli archeologi maceratesi. Gli scavi fanno parte di un progetto internazionale finalizzato anche alla valorizzazione del sito, con la creazione di un percorso di visita. "La formazione sul campo - sottolinea il rettore John McCourt – è uno dei punti di forza del nostro corso magistrale. Molte nostre ricerche, attive sin dalla fine degli anni Settanta, sono inserite nella programmazione del Ministero degli Affari Esteri: un riconoscimento del loro valore scientifico e didattico e del prestigio di Unimc".