Missione nel cuore dell’Africa: "Tra povertà e speranza, la nostra estate tra gli ultimi"

"In ogni casa che abbiamo visitato, per le strade della città e nelle scuole risuonava sempre la frase ‘Karibu Tanzania’, benvenuti in Tanzania". È stata questa la missione che, dal 18 agosto al primo settembre scorsi, ha visto quindici volontari maceratesi partire con l’associazione MGS-SerMiGO Don Ennio Borgogna fino in Africa, con meta la città di Morogoro – situata a 200 chilometri da Dar es Salaam, ai piedi dei monti Uluguru. Accolti da suor Cecilia Cardinal, la direttrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice, da suor Anisia e suor Cecile, i volontari hanno potuto vivere e osservare la quotidianità degli abitanti della città, tra povertà e condizioni "non dignitose, spesso non umane", riprendendo le parole di Leonardo Giusti, dei Salesiani di Macerata. Con lui sono partiti Federica Zallocco, Luca, Elena e Tommaso Maccari, Francesco Marconi, Martina Mazzarella, Giacomo e Giorgia Cacciolari, Matteo Compagnucci, Alessandra Bacaloni, Chiara Ranzuglia, Avril Vita, Giacomo Berardi e Riccardo Fermani. A guardarsi intorno, "strade non asfaltate e inagibili percorse con mezzi inadatti; lungo il percorso case di mattoni senza finestre e baracche in lamiera. Non c’è luce né acqua e non è presente una rete di trasporti – racconta Giusti –. Abbiamo visitato le scuole pubbliche offrendo un servizio di animazione a bambini di classi elementari e inizio medie (dai 70 ai 100 alunni per classe, per un totale di mille studenti) di religioni differenti. Sento di poter definire la loro come una povertà dignitosa, tutti indossavano le uniformi anche se strappate o con le scarpe rotte. La cosa bella è stato vedere alcuni indossare le magliette che abbiamo portato noi, che riportavano il nome dei Salesiani". La missione ha riguardato anche qualche aiuto concreto: "Abbiamo comprato alle suore un frigorifero e un congelatore, poi dei letti per delle famiglie che abitano lì intorno e del materiale scolastico utile al gran numero di bimbi presenti. In futuro penseremo all’acquisto di un depuratore d’acqua". Il progetto in atto, coordinato dalle suore presenti a Morogoro, riguarda proprio la costruzione di una scuola in un ampio spazio verde a disposizione. In una città, per quanto povera, che regala sempre un po’ di luce e protezione a chi la visita. "Vivono tutti di tanta speranza nonostante le condizioni. Il loro benvenuto, la frase ‘Karibu Tanzania’ (benvenuti in Tanzania), è stato come un abbraccio. Girando per le strade ci siamo sentiti protetti, sempre ‘scortati’ da bambini e giovani che tenendoci per mano ci accompagnavano scalzi fino alla porta della nostra casa. Per capire l’Africa e la povertà che la anima bisogna viverci, camminarci – conclude Giusti – è un’esperienza che resta nel cuore e che è stata bellissima anche per i giovani che sono partiti con noi". Info e donazioni: www.sermigo.it.