Missioni francescane. Incontro con Vian dell’archivio Vaticano

Il Comitato per le celebrazioni in memoria del Beato Tommaso da Tolentino, con il patrocinio del Comune, invita la cittadinanza all’incontro con il viceprefetto dell’Archivio Apostolico Vaticano Paolo Vian. L’appuntamento è per domani, alle 17.30 al Politeama di Tolentino, con un particolare ricordo di Edmondo Casadidio e di Paolo Cicconofri, profondi studiosi del beato Tommaso. In apertura, Francesca Bartolacci, docente di Storia dell’Europa medievale all’università di Macerata. Paolo Vian svilupperà il tema delle missioni francescane "Attesa escatologica e azione missionaria: i frati minori in Oriente fra Duecento e Trecento". "Lo spirito che animava il nostro Tommaso – spiega il comitato – e gli altri missionari era tanto forte da incoraggiarli ad affrontare lunghi e pericolosi viaggi in terre lontane e tra popolazioni a volte ostili". L’iniziativa si svolgerà nella Giornata mondiale delle missioni.