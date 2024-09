Mister Fucili: "Abbiamo vinto contro una grande squadra"

Un sorridente Michele Fucili si gode il suo Fossombrone, corsaro sul campo del Chieti (che nella prima giornata di campionato aveva travolto 3-0 l’Avezzano, fuori casa) e a punteggio pieno dopo due giornate di campionato: la squadra è in vetta alla classifica del girone F di serie D, insieme ad Ancona e Vigor Senigallia.

"Nel primo tempo è stata una gara equilibrata – dichiara il tecnico del Fossombrone – con tante situazioni da gol. Noi siamo stati bravi e cinici a sfruttare una palla inattiva per passare in vantaggio". Queste le prime parole di Fucili che poi aggiunge: "Mi è piaciuto anche lo spirito del secondo tempo da parte dei ragazzi, il Chieti si è riversato nella nostra metà campo ma non abbiamo mai perso lucidità. Sicuramente loro hanno avuto diverse palle in area di rigore nostra, però in contropiede mi è piaciuto come abbiamo cercato di pungere ed alleggerire la pressione".

Lo stesso tecnico del Fossombrone analizza poi l’avvio di stagione della sua squadra: "Se devo trovare un rammarico per la gara con il Chieti è quello di non averla chiusa, perché si poteva essere più concreti in alcune circostanze. Però vincere su questo campo è una grande soddisfazione, perché loro sono una grande squadra con obiettivi importanti e dichiarati. Dispiace solo che la situazione infortuni non è delle migliori, perchè anche questa volta abbiamo perso due giocatori". In chiusura Fucili si gode i due successi in avvio di stagione, ma non abbassa la guardia: "Anche contro il Chieti non è un successo casuale, l’avevamo preparata in una certa maniera e l’atteggiamento è quello che conta. Sicuramente abbiamo cambiato qualcosa, ma dobbiamo sempre avere la consapevolezza che per vincere le partite dobbiamo dare tutto ed anche di più. Vincere così a Chieti, sfiorando anche il 2-0, vuol dire che nella testa abbiamo le idee giuste". La chiosa finale è sul match winner Nicola Camilloni: "E’ un ragazzo che fa parte del gruppo storico. Ci sono state alcune defezioni, ma ho la fortuna di avere tanti giocatori intercambiabili e questa è stata una scelta ben precisa". Ora il Fossombrone, che una settimana fa aveva esordito in campionato con una vittoria per 4-1 contro il Teramo, è atteso dalla sfida casalinga contro il Termoli, che ieri ha pareggiato 1-1 con L’Aquila. I molisani sono a quota quattro punti in classifica.