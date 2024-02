Mister Pagliari: "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo"

"Ripartiamo da quanto visto nel secondo tempo, dalla generosità, dalla voglia, dalla reazione messa in campo dai giocatori che avrebbero meritato il pareggio". Giovanni Pagliari, allenatore della Recanatese, commenta la sconfitta interna con il Pontedera in una partita che ha mostrato i due volti della sua squadra: a un pessimo primo tempo ha fatto seguito una ripresa che infonde un po’ di fiducia. "È chiaro che non è possibile prendere 4 reti in un quarto d’ora. Ecco perché dico che dobbiamo ripartire dal secondo tempo e naturalmente lavorare su quegli aspetti negativi perché prendiamo gol assurdi". Il tecnico fa leva sugli elementi positivi perché è indubbio che la squadra non si sia arresa nonostante il passivo del primo tempo e l’inferiorità numerica dal 34’ della ripresa. "Stare sotto 2-4 avrebbe ammazzato chiunque, ci abbiamo provato anche in 10. Io non sono il tipo che molla su nulla, mi fa piacere avere visto nella ripresa uno spirito diverso". Il tecnico si sofferma su alcune azioni. "Ricordo la traversa e il miracolo del portiere su Ahmetaj, ecco perché dico che avremmo meritato il pareggio". Non è facile guardare avanti con ottimismo. "Infatti – conclude Pagliari – non è semplice essere positivi quando si è reduci da momenti negativi, però lo spirito è quello giusto e dal mercato può arrivarci quell’energia che può darci una spinta fondamentale per il futuro". C’è anche da dire che i nuovi hanno bisogno di un po’ di tempo per integrarsi nel gruppo, ma è altrettanto vero che la Recanatese deve muovere la classifica al più presto. Dall’altra parte l’allenatore Massimiliano Canzi è soddisfatto per la vittoria del suo Pontedera, anche se a un certo momento ha avuto paura. "Veramente ne ho avuta tanta. Sull’1-4 una squadra normale avrebbe dovuto gestire la gara e portare a casa la vittoria. Ci siamo piaciuti troppo, non possiamo permetterci di gigioneggiare dopo un grandissimo primo tempo abbiamo peccato di gioventù, noi abbiamo giocato con sette giovani".