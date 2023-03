Mister Pagliari incontra gli studenti del professionale

Continua l’attività della Recanatese nelle scuole della città per sensibilizzare i giovani sul valore dello sport. Dopo l’incontro nei giorni scorsi con gli studenti del Liceo Leopardi e quello recente, nella sede della Croce Gialla di Recanati, con genitori e figli sul tema del bullismo, mister Giovanni Pagliari, insieme al responsabile della comunicazione Francesco Fiordomo e al team manager Paolo Camilletti, si sono incontrati questa volta con i ragazzi e le ragazze del professionale iscritti all’indirizzo sportivo, attivo da tre anni a Recanati. Durante l’incontro si sono trattati temi come il mondo del calcio tra potenzialità e contraddizioni, il miracolo della Recanatese protagonista nel professionismo (con il quartultimo budget monte stipendi tra tutte le società iscritte), la gestione del gruppo e il grande spazio dato ai giovani. Presenti all’incontro anche il consigliere comunale Sergio Bartoli, delegato allo sport del Comune di Recanati. Gli studenti del professionale sono stati invitati e saranno ospiti della Recanatese domani al Nicola Tubaldi in occasione della sfida contro l’Alessandria. Giovanni Pagliari ha detto, in proposito, che è consapevole che "è una partita molto importante, che va gestita con equilibrio".

ant. t.