Mister Passarini: "Creiamo tanto, ma non riusciamo a concretizzare"

Tolentino a testa alta nonostante la sconfitta nel doppio confronto contro il Monturano nei quarti di finale di Coppa. Una partita ben giocata dai ragazzi di Passarini che sicuramente meritavano qualcosa in più. "Siamo in un momento della stagione in cui creiamo tanto ma non concretizziamo – dice l’allenatore del Tolentino –, perché anche mercoledì abbiamo avuto tante possibilità di portarci davanti e non abbiamo mai colpito, subendo poi la rete avversaria negli ultimi minuti". I cremisi si preparano al derby con la Maceratese di domenica. "Sono fermamente convinto – dice il tecnico Passarini – che continuando a creare così tante opportunità i risultati arriveranno, dovremo essere più cinici davanti al portiere perché domenica l’avversario che ci troveremo di fronte è tra i più competitivi della categoria. Siamo determinati a fare bene davanti ai nostri tifosi per regalargli una gioia nel derby". Per la sfida di domenica (calcio d’inizio ore 15.30), il Tolentino ha disposto la giornata cremisi: non ci si potrà quindi avvalere delle tessere di abbonamento per l’accesso allo stadio (fatta eccezione per le tessere per il settore "Poltroncine"). Per la tifoseria locale i tagliandi saranno acquistabili al botteghino dello stadio nella giornata di domani dalle 10.30 alle 12.30 e domenica dalle 13.30 fino alla fine del primo tempo. Per la tifoseria ospite le prevendite sono già attive alla tabaccheria "Monachesi". Costo dei tagliandi: Poltroncine 20 euro; Tribuna e Curva 10; Gradinata Pallorito 7.

