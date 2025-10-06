Mister Possanzini: non meritavamo di perdere: "Siamo andati oltre i limiti, orgoglioso dei miei"

Yoox, l'unione fa la forza

CronacaMister Possanzini: non meritavamo di perdere: "Siamo andati oltre i limiti, orgoglioso dei miei"
6 ott 2025
REDAZIONE MACERATA
L’amarezza dell’allenatore: "C’è tanto rammarico, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti".

Alla fine c’era grande delusione nello spogliatoio della Maceratese non per la prestazione della squadra, ma per un risultato non meritato sul campo e per il rammarico di non esser riusciti a difendere il vantaggio. "Voglio dire che la squadra si è spinta oltre i propri limiti e il rammarico è quello di aver preso gol nei momenti cruciali, a fine primo tempo e inizio ripresa. Sapevamo – ha detto alla fine il tecnico Matteo Possanzini – che avrebbero fatto di tutto per non chiudere il primo tempo sotto con il risultato. Il rammarico è tanto, ma questo è un invito a credere di più nelle nostre possibilità per potercela giocare con tutti. L’abbiamo persa negli episodi, il secondo gol arriva da un episodio. Per noi neopromossi è una tappa, dobbiamo pensare che potevamo fare punti anche qui, dobbiamo essere soddisfatti per la nostra prestazione. Il Teramo è la squadra che ci ha portato maggiormente al limite fisico: è stata una partita fatta di contrasti, duelli, attacchi nella profondità, palle laterali. È una squadra che ti allunga e ti mette in difficoltà, noi invece abbiamo caratteristiche completamente opposte, accorciamo gli spazi d’attacco. È stata una gara difficilissima, ma la squadra ha fatto ciò che avevo chiesto e quindi sono orgoglioso". Dall’altra parte la gioia del tecnico dei teramano Marco Pomante: "Finalmente abbiamo potuto disporre dell’intera rosa e questo ci ha permesso di poter schierare la miglior formazione che ritenevo opportuno ed il campo ci ha dato ragione. Ogni anno è diverso dall’altro e già a Senigallia avevo visto una bella squadra, anche se sapevamo che la Maceratese sarebbe stata un’avversaria difficile, visto che loro ruotano tanto con gli elementi offensivi e sono abituati a proporre gioco, con un allenatore molto preparato".

© Riproduzione riservata