Mister Possanzini: non meritavamo di perdere: "Siamo andati oltre i limiti, orgoglioso dei miei"

Alla fine c’era grande delusione nello spogliatoio della Maceratese non per la prestazione della squadra, ma per un risultato non meritato sul campo e per il rammarico di non esser riusciti a difendere il vantaggio. "Voglio dire che la squadra si è spinta oltre i propri limiti e il rammarico è quello di aver preso gol nei momenti cruciali, a fine primo tempo e inizio ripresa. Sapevamo – ha detto alla fine il tecnico Matteo Possanzini – che avrebbero fatto di tutto per non chiudere il primo tempo sotto con il risultato. Il rammarico è tanto, ma questo è un invito a credere di più nelle nostre possibilità per potercela giocare con tutti. L’abbiamo persa negli episodi, il secondo gol arriva da un episodio. Per noi neopromossi è una tappa, dobbiamo pensare che potevamo fare punti anche qui, dobbiamo essere soddisfatti per la nostra prestazione. Il Teramo è la squadra che ci ha portato maggiormente al limite fisico: è stata una partita fatta di contrasti, duelli, attacchi nella profondità, palle laterali. È una squadra che ti allunga e ti mette in difficoltà, noi invece abbiamo caratteristiche completamente opposte, accorciamo gli spazi d’attacco. È stata una gara difficilissima, ma la squadra ha fatto ciò che avevo chiesto e quindi sono orgoglioso". Dall’altra parte la gioia del tecnico dei teramano Marco Pomante: "Finalmente abbiamo potuto disporre dell’intera rosa e questo ci ha permesso di poter schierare la miglior formazione che ritenevo opportuno ed il campo ci ha dato ragione. Ogni anno è diverso dall’altro e già a Senigallia avevo visto una bella squadra, anche se sapevamo che la Maceratese sarebbe stata un’avversaria difficile, visto che loro ruotano tanto con gli elementi offensivi e sono abituati a proporre gioco, con un allenatore molto preparato".