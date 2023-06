"Misure per riorganizzare il sistema sanitario"

di Asterio Tubaldi

Si sono trovati subito in sintonia il Comitato a difesa del Punto di Primo Intervento di Recanati e il sindaco Antonio Bravi che ieri si sono incontrati nella sede comunale per mettere in atto una serie di iniziative per cercare di convincere la Regione a prendere in seria considerazione la proposta di far cadere finalmente la città di Recanati nella zona territoriale di Macerata anziché in quella di Civitanova. All’incontro era presente anche il consigliere comunale Reginaldo Polsonetti che per molti anni è stato ginecologo al "Santa Lucia" di Recanati, quando il reparto dove lui lavorava era all’avanguardia con le prime esperienze del parto in acqua e con il riconoscimento da parte dell’Unicef di "Ospedale amico del bambino". "L’incontro di oggi – afferma il sindaco Bravi – è stato importante e propedeutico all’appuntamento che chiederemo all’assessore regionale alla Sanità e alla Direttrice generale dell’Ast di Macerata per fare il punto sullo stato attuale del Servizio Sanitario nel nostro territorio. Un confronto in cui chiederemo misure importanti di riorganizzazione del sistema che consentano ai pazienti di essere indirizzati nel pronto soccorso più idoneo e meno affollato. Valuteremo anche l’opportunità di spostamento del territorio di Recanati alla zona territoriale di Macerata, un atto che può assumere solo la Regione". Nel corso della discussione sono state evidenziate diverse criticità come la scarsità di attrezzature all’interno dell’Ospedale di Comunità di Recanati, la difficoltà a raggiungere l’Ospedale di Civitanova, che per i residenti risulta piuttosto scomodo e mal collegato, la mancanza di un servizio di 118 adeguato, in quanto spesso si riscontrano notevoli ritardi, e l’assenza di un punto di primo intervento efficiente a servizio del Comune di Recanati. Marco Buccetti, referente del Comitato, ha evidenziato l’insoddisfazione di molti utenti nei confronti dei servizi offerti dal sistema sanitario, in particolare le liste di attesa molto lunghe, l’impossibilità di poter prenotare esami o visite specialistiche, possibili solo tramite le strutture private, una situazione che penalizza notevolmente le fasce con un reddito più basso che, non riuscendo a sostenere le spese, spesso rinunciano alle cure di cui avrebbero bisogno. È stata inoltre presa in esame la situazione relativa ai medici di base in servizio nel Comune di Recanati e, vista l’età avanzata della maggioranza dei medici, sono stati espressi forti dubbi sulla possibilità di una loro sostituzione al momento del pensionamento.