Misure restrittive per due cani: regole ferree e assicurazione

Due cani ‘fugaroli’, e secondo il servizio veterinario della Ast di Macerata pericolosi quando lasciati liberi di scorrazzare per la città, scatta l’ordinanza comunale: per un Akita americano il destino è quello di entrare nel canile di Civitanova perché il proprietario ha rinunciato a tenerlo; per un pastore tedesco scattano restrizioni domiciliari perché il proprietario dovrà essere molto più attento a tenerlo chiuso, dovrà stipulare una polizza assicurativa per risarcimento danni contro terzi e, se portato a passeggio, dovrà indossare la museruola e il guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo. I due sono finiti nel mirino delle autorità dallo scorso aprile. Il pastore tedesco aveva partecipato insieme a un meticcio a una strage di gatti all’interno del gattile ‘Aristogatti’ di Civitanova. Insieme all’Akita erano stati poi avvistati in via Fabio Filzi, e quindi accalappiati e accompagnati nel canile multizonale. Erano entrambi chippati ed è stato perciò possibile risalire senza problemi ai proprietari ed emettere a loro carico provvedimenti per impedire ulteriori fughe dei cani e pericoli per la pubblica incolumità. Il padrone dell’Akita ha rinunciato a tenerlo e la bestiola è stata affidata al canile di Civitanova. Al proprietario del pastore tedesco imposto di custodirlo per impedire che sgattaioli via ancora andandosene a scorrazzare in giro.

l. c.