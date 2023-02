Miti greci rivisitati in chiave moderna nei racconti delle liceali

Il liceo classico-linguistico "Leopardi" ha partecipato al concorso di scrittura "Ve lo racconto io, il mito 5" organizzato dall’Associazione italiana di cultura classica e finalizzato alla realizzazione di racconti originali basati sulla rivisitazione in chiave moderna di miti greci. Tra gli elaborati selezionati dalla giuria per la pubblicazione all’interno dell’antologia edita da Editodanoi di Voltapagina srl, sono stati scelti i racconti di ben tre studentesse del liceo maceratese, che frequentano la classe classe IV C ginnasio: "Il vaso greco" di Emma Contigiani, "Il fato del vaso di ceramica" di Emma Elladi e "Il pianto degli dei" di Elena Vita.