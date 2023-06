Mitigazioni del rischio idrogeologico, ecco i fondi per un fosso e un ponte

Completati i lavori dei ponti e l’ampliamento delle sezioni idrauliche dell’alveo del torrente Trodica, grazie a un finanziamento da 4,2 milioni proveniente dal ministero per l’Ambiente. Così l’amministrazione comunale ora guarda ad altre due opere importanti, merito di un altro finanziamento ottenuto, al centro di un recente incontro tra il sindaco Andrea Staffolani, il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale Ernesto Tosoni e i tecnici della Bonifica delle Marche. Uno riguarda il punto di confluenza tra il torrente Trodica e il fosso Bagnolo, zona critica di esondazione delle acque. Il progetto esecutivo è pronto, si attende il parere del genio civile per poi passare all’appalto dei lavori. Finanziata con 600mila euro, l’opera riguarda un tratto del Bagnolo, compreso tra il punto di confluenza e la Sp6, interno all’area del parco Pegaso. Il lavoro vedrà un ingrandimento dell’alveo del fosso. La struttura della vonifica sta anche lavorando sul progetto relativo all’ingrandimento del ponte in via XXIX Giugno e alla sistemazione della strada che viene interessata dall’opera idraulica. Ulteriore obiettivo è poi il reperimento di fondi sovracomunali per la sistemazione dei fossi Coppo e Fontanelle, opere pubbliche necessarie nell’ottica del tanto atteso sottopassaggio ferroviario. "Abbiamo visto nelle scorse settimane quanto siano importanti interventi di questo genere – dice l’assessore all’Urbanistica Stefano Montemarani –. La conformazione del corso del Trodica consente il contenimento di un flusso d’acqua di gran lunga maggiore rispetto a prima. Ogni cittadino può infatti osservare quanto sia stato ampliato l’alveo nel tratto parallelo al parco Pegaso, a valle sino alla foce e a monte per un tratto. Una prima valutazione, conseguente alle piogge insistenti e copiose di fine aprile e poi maggio, sembra indicare che il rischio di alluvioni a Trodica, che in passato aveva creato danni e distruzione, abbia avuto una prima risposta".

d. p.