Mizzilli ha introdotto al teatro greco

Il professor Giuseppe Mizzilli ha incontrato gli alunni del liceo Leopardi per parlare di architettura. Il docente Unimc ha spiegato le funzioni del teatro antico. Studioso esperto in particolare di Leptis Magna, ha guidato gli alunni in un percorso sull’evoluzione del teatro, dalle prime strutture arcaiche al teatro romano, soffermandosi in particolare su Siracusa. Il progetto, che da anni caratterizza l’offerta formativa del Liceo, riguarda gli alunni del quarto anno, che studiano la tragedia greca e a maggio, a Siracusa, saranno spettatori di due opere (Aiace di Sofocle e Fedra/Ippolito di Euripide). Previste due tappe preparatorie: dopo l’incontro con Mizzilli, il 7 maggio ci sarà quello con Simone Beta dell’università di Siena.