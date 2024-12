Mobili: "Orgoglioso del mio Chiesanuova". Sabato la finale di Coppa con l’Urbania

Dallo spavento per il ko che sarebbe stato più inaspettato, all’esultanza per il ritorno alla vittoria dopo tre gare. In 6 minuti nel finale di partita il Chiesanuova domenica ha ribaltato il Fano. I biancorossi hanno "girato" al secondo posto assieme a Montecchio a quota 29 punti e come miglior difesa. Ci sarebbero tutte le premesse per iniziare a godersi la pausa natalizia ma il 3-1 sul fanalino di coda è stata l’ultima uscita casalinga e non l’ultima del 2024. Anzi sabato c’è una sfida speciale in arrivo, per la prima volta nella sua storia il Chiesanuova scenderà in campo per alzare la Coppa Italia di Eccellenza. Il tecnico Mobili parla così dell’ottava affermazione in campionato: "Sapevamo che il Fano poteva metterci in difficoltà con le verticalizzazioni e abbiamo preso un gol da sciocchi su una palla in profondità. Sapevamo anche che avrebbero avuto intensità nel primo tempo e magari calare nella ripresa. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi a rimanere lucidi, a portare palla sugli esterni e abbiamo creato tanto. Anzi faccio i complimenti a Tommasino che ha fatto delle parate non da questa categoria. I 29 punti al giro di boa sono il giusto premio per i ragazzi, per la mentalità che hanno acquisito, la serietà e la disciplina. Sono orgoglioso dei miei giocatori e non li cambierei con nessuno".

Andrea Scoppa