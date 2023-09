Mobilità sostenibile, inaugurata la mostra al Lido Cluana

Taglio del nastro per la mostra sulla mobilità sostenibile. Inaugurata, ieri mattina, la galleria di foto che ritraggono gli sportivi del Gruppo Sportivo Fontespina nelle loro imprese degli anni ’50 e ’60. Scatti in bianco e nero dove sono immortalati atleti civitanovesi come Rolando Verdini, detto ‘Barbetto’ e Angelo Cinella. Al Lido Cluana é presente anche la ‘Coppa Adriano Cecchetti’, vinta da due corridori dello stesso Gruppo. La mostra rientra nell’ambito del ‘Bike Long Ride–Marche Europe’ , la traversata in bicicletta da Civitanova a Bruxelles del biker civitanovese Mauro Fumagalli. Partecipi all’appuntamento di ieri l’assessore alla transizione ecologica Roberta Belletti, il consigliere comunale Piero Croia, Angelo Broccolo, Siria Carella e altri organizzatori del Gruppo Sportivo Fontespina.