Mobilitazione per Giulia. La rabbia degli universitari:: "Faremo rumore, basta tacere"

"Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima". Questa la scritta sullo striscione che sta facendo il giro dei dipartimenti. Ieri era appeso a Studi Umanistici, oggi sarà a Scienze politiche. E così via. Sono parole della poesia di Cristina Torres Cáceres, diventate virali dopo che le ha condivise Elena, sorella di Giulia Cecchettin, uccisa a coltellate a soli 22 anni dall’ex fidanzato Filippo Turetta che non accettava la fine della loro storia. "Se domani sono io, mamma, se non torno domani, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima", recita quella poesia. Giulia stava per laurearsi e invece i suoi sogni sono stati spezzati per sempre e oggi il mondo universitario grida, compatto, tutta la rabbia e l’indignazione per una morte per femminicidio, l’ennesima, davanti a cui non si può più tacere. A cominciare dal rettore, John McCourt, che ha fortemente voluto una fiaccolata, in programma domani alle 18 in piazza della Libertà. E poi tantissime le iniziative degli studenti a partire da Officina Universitaria. Stasera alle 21.30 assemblea pubblica in via Santa Maria della Porta, giovedì "corteo arrabbiato" con musica e megafoni per il centro storico: partenza alle 17 ai Cancelli (piazza Annessione) e arrivo in piazza Cesare Battisti. Per il Graduation Day, il 30 novembre e il primo dicembre, gli studenti d’accordo con l’Ateneo hanno proposto che i partecipanti, senza distinzione tra uomini e donne, indossino un fiocchetto. Nel nome di Giulia. "Le università e il sistema università devono impegnarsi per contrastare la violenza sulle donne – le parole di McCourt –. Serve educare tutte le età e tutta la cittadinanza. Bisogna insistere per la parità di genere, lottare contro le discriminazioni, contro l’uso pigro e violento di un linguaggio inappropriato e sessista, contro le molestie. Bisogna aiutare i giovani e le giovani soprattutto a riconoscere le molestie e fornire loro le informazioni necessarie per potersi tutelare. Piccoli passi per contrastare una cultura che ancora oggi (parliamo di ragazzi nati negli anni 2000) sembra tollerare simili atrocità". McCourt ha telefonato alla rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli, per porgere le condoglianze dell’ateneo maceratese alla famiglia di Giulia e alla comunità universitaria padovana. Peraltro, proprio venerdì, partirà un corso online congiunto sulla violenza genere dell’Università di Macerata e quella di Padova. "Speriamo di essere in tanti alla fiaccolata, anzi tantissimi. Davanti all’ennesimo episodio di questo tipo, non si può non reagire – aggiunge McCourt –. Tra l’altro, tocca il mondo universitario in modo particolare, Giulia stava per laurearsi e invece non lo farà mai, è un oltraggio inaccettabile. C’è un problema di cultura generale, da anni lavoriamo su questi temi, le università possono e devono fare qualcosa. Ma anche i genitori, le famiglie, le scuole. Le ragazze devono parlare quando si sentono anche solo minimamente minacciate. Stare in silenzio è pericoloso".

"Per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia bruciate tutto", così la sorella Elena, che lancia l’appello per una rivoluzione culturale. "Noi prendiamo tutta questa rabbia e la portiamo al corteo, vogliamo riempire le strade – spiega Martina Gagliardi, coordinatrice di Officina Universitaria –. Parteciperemo alla fiaccolata (domani), poi al corteo (giovedì) faremo rumore, metteremo la musica, grideremo nei megafoni, vogliamo scuotere la città, non andando a colpevolizzare la vittima ma chiedendo agli uomini di prendersi la responsabilità delle proprie azioni, che riconoscano di essere parte del problema, perché qui i ragazzi crescono in una cultura patriarcale. Potrà intervenire chi vuole". L’auspicio è che partecipino in tanti, ragazze e ragazzi. Verranno anche altre realtà da tutta la regione. Stasera, invece, assemblea aperta a tutti i cittadini in via Santa Maria della Porta: "L’idea è di confrontarsi per capire che cosa si può fare in contesto sia universitario che cittadino". "Abbiamo chiesto all’ateneo che tutti, ragazze e ragazzi, al Graduation Day indossino un fiocchetto – sottolinea Aurora Bruno, presidente di Officina Universitaria e rappresentante degli studenti nel Consiglio –. È fondamentale che l’ateneo prenda posizione, e va detto che il rettore sentendo le nostre idee è stato subito disponibile. Fondamentale perché l’università deve essere il luogo della formazione per eccellenza, anche nelle sfere dell’educazione sessuale e affettiva. Non possiamo tacere, specie davanti al femminicidio di una ragazza di 22 anni".