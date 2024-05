Mobilitazione per la Palestina. Finita l’occupazione di Filosofia

Giunta al termine l’occupazione della facoltà di Filosofia a Macerata, liberata dopo due giorni di protesta da parte del collettivo Depangher e degli studenti di Unimc. Da mercoledì la sede in via Garibaldi era stata occupata dai manifestanti a sostegno della popolazione palestinese, in reazione alla risposta negativa del rettore John McCourt di interrompere i rapporti accademici con le istituzioni di Israele. Nel suo intervento durante la prima giornata di mobilitazione, tra interruzioni e contestazioni da parte dei dimostranti, McCourt aveva ribadito come l’unico legame con le istituzioni israeliane riguardasse un progetto europeo in comune, escludendo qualunque accordo diretto. "La nostra università si concentra su studi umanistici e scienze sociali, non ha nulla a che fare con i risvolti militari di Israele" aveva aggiunto il rettore, ricordando il ruolo culturale di scambio e dialogo aperto che l’università deve mantenere. Una spiegazione poco soddisfacente per gli studenti – e non – presenti, mobilitatisi così all’autogestione degli spazi della facoltà in segno di protesta. "Il comportamento nei confronti della popolazione palestinese non può più essere tollerato, come la finta distanza da parte dell’università", avevano dichiarato. Tra opere di denuncia affisse per i corridoi, convegni sul tema e presentazioni di libri, dj-set e musica live, i manifestanti sono rimasti in facoltà fino a venerdì sera, per poi lasciare la sede.

Martina Di Marco