Mobilitazione per la quercia secolare

Stoppato, almeno per ora, l’abbattimento della quercia plurisecolare di fronte alla chiesa dei santi Lorenzo e Ilario di Colbuccaro di Corridonia. A mobilitarsi un gruppo di cittadini che ieri mattina, non appena letto il cartello in cui si comunicava l’abbattimento, si è attivato sotto al monumento verde della frazione.

Nei mesi scorsi al Comune era arrivata, da alcuni residenti, una segnalazione per la preoccupante inclinazione dell’albero, così l’ufficio tecnico ha predisposto una perizia dato che si tratta di un esemplare protetto, certificando la pericolosità: il tronco da un lato suona a vuoto.

La sindaca Giuliana Giampaoli è intervenuta al fianco dei residenti e dei rappresentati di varie associazione tra cui Emanuele Acciarresi di Nuova Salvambiente, Silvia Grassetti di Terra d’armonie, Mario Properzi del comitato festeggiamenti e Paola Carella, guida dell’Associazione italiana per l’ambiente, la cultura le emergenze di Macerata.

"Ci siamo mobilitati – ha affermato Carella – coinvolgendo un socio che si occupa di piante, secondo il quale la quercia non dà segni di malattia tali da imporre l’abbattimento. La sindaca Giampaoli si è mostrata disponibile a sospendere l’abbattimento dando così, al Comune e a noi, il tempo per una nuova perizia. Questa quercia è un simbolo. La nostra proposta è una manutenzione, togliere l’asfalto alla base dell’albero per piantumare una aiuola e installare delle panchine".

"L’abbattimento è sospeso – ha confermato Giampaoli –. La perizia non dà alternative all’abbattimento. Ma se ci sono delle tecniche di valutazione che non sono state prese in esame, ben venga".