Mobilitazione per salvare il Pozzo "Ha fatto la storia, non deve morire"

di Chiara Gabrielli

Il Pozzo non può chiudere, non è un semplice locale, è una parte di noi: questo il pensiero dei cittadini che si mobilitano dopo la notizia della chiusura imminente della storica birreria in vicolo Costa numero 5. Si muove tutta la città: destra e sinistra, giovani e anziani, maceratesi e non. Sale l’onda di sdegno e incredulità nel sapere che un pezzo di storia sta per tirare su le tende per sempre, perché dopo 40 anni lo sfratto è servito. L’onda sale e non si ferma più, in città non si parla d’altro. Commovente, sabato sera, vedere il locale riempirsi di amici di tanti affezionati, innamorati del posto e amici di una vita dei gemelli Paolo e Francesco Bragoni e di Umberto Raimondi, che di questa creatura (concepita in origine, nel 1984, anche insieme a Carlo Bragoni) si sono presi cura con immenso amore per tutti questi anni, coltivandola e facendola crescere, fino a farla diventare il punto di riferimento della cultura maceratese in centro. Una comunità in dialogo continuo e terreno privilegiato di incontro per discussioni politiche e filosofiche e scrigno di musica vera, quella di Karlheinz Stockhausen, Chet Baker e moltissimi altri che di qua sono passati. Sabato sera, dicevamo. Sono tutti qui: dopo l’articolo uscito sul Carlino, in tanti hanno affollato lo storico locale per portare ai titolari un saluto, un abbraccio. C’è chi scrive sulla lavagna "Non ci lasciare. Crowdfounding". Quella della raccolta fondi è solo una delle tante idee che stanno circolando ora per cercare di salvare questo posto. C’è chi propone una cena-manifestazione, chi suggerisce di trovare subito un altro posto per far rivivere il Pozzo, chi dice di organizzare una petizione. Decine di centinaia i ricordi, tra messaggi e telefonate di solidarietà. "Per me il Pozzo (ne continuo a parlare al presente e non al passato) è la bevuta a fine serata dopo il teatro o un’iniziativa – scrive la deputata Irene Manzi –. È la crescia con le verdure o il prosciutto. È la libertà del tirar tardi a chiacchierare con gli avventori o con Francesco e Paolo, i proprietari. È il dopo opera quando per mangiare qualcosa ti inerpichi per le "scalette" e sai che li troverai qualcuno pronto ad accoglierti e a condividere la serata con gli artisti appena usciti dall’Arena (e anche quest’anno la tradizione è stata rispettata). È la storia della musica che è passata di lì. E chi è passato di lì (maceratese o no) lo sa. Ed è triste lasciarlo andare così con fatalismo e rassegnazione, nella nostalgia e nel rammarico dei tempi che furono che ormai caratterizza la nostra ‘piccola’ città".

Renato Bianchini propone di organizzare una cena-manifestazione. "Il Pozzo non può chiudere – scrivono altri, ed è il pensiero dei più –. È come se si decidesse di chiudere lo Sferisterio. Il Pozzo rappresenta Macerata. È stato il primo pub, ha visto protagonisti tanti personaggi del jazz e della musica contemporanea e non. Sarebbe ora che le istituzioni si muovessero e dessero un segnale per fare sì che il centro di questa città non debba morire". Per ora, il destino sembra segnato, tanto che Francesco Bragoni sta già pensando al funerale del Pozzo, in stile gospel o dixieland. Ma chissà – si chiedono in tanti – se si può escogitare un modo e far rinascere la fenice dalle ceneri.